L’Europa in un angolo lasciata ancora ai margini | quel dialogo complicato

Risveglia ancora oggi le nostre riflessioni più profonde: quanto peso ha davvero la moralità in un mondo sempre più diviso? Roma, 23 giugno 2025 – “Quante divisioni ha il Papa?” A ottant’anni dalla famosa domanda di Churchill, la sua attualità non si indebolisce, anzi. In un’Europa che sembra ancora ai margini di un dialogo complesso, è arrivato il momento di riscoprire il vero significato della forza morale e del suo ruolo nei grandi equilibri globali.

Roma, 23 giugno 2025 – “Quante divisioni ha il Papa?”. A Yalta nel ‘45 con Churchill e Roosevelt, Stalin poteva permettersi di fare ironia. L’autorità esclusivamente morale del Pontefice, Pio XII, poco poteva per favorire la conclusione delle ostilità e la difficile riscrittura degli equilibri del mondo in uscita dalla guerra. Oggi, 80 anni dopo, e con i conflitti regional-mondiali che si accendono in Medio Oriente, la stessa domanda provocatoria potremmo porcela per l’Europa. Con l’identica risposta: nessuna. O meglio, di divisioni ne abbiamo un sacco, quasi un milione e mezzo di uomini compreso il Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Europa in un angolo, lasciata ancora ai margini: quel dialogo complicato

In questa notizia si parla di: europa - angolo - lasciata - margini

Meloni messa all’angolo in Europa: ma il problema è l’ambiguità, servono scelte chiare - Giorgia Meloni, inizialmente vista come la potenziale "pontiera" dell'Europa, si trova ora emarginata in un contesto di crescente ambiguità.

L’Europa in un angolo, lasciata ancora ai margini: quel dialogo complicato.

L'Europa lasciata ai margini della diplomazia nel conflitto tra Israele e Iran - L'Ue e i leader europei hanno invitato alla moderazione e alla diplomazia dopo l'attacco israeliano all'Iran di venerdì e la conseguente rappresaglia iraniana, ma sembrano essere stati colti di sorpre ... msn.com scrive

Perché i margini di trattativa in Europa sono ridotti - L’insistenza con la quale sia Meloni, sia il capo della Lega, Matteo Salvini, negano qualsiasi contrasto ... Si legge su corriere.it