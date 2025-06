L’Europa che vogliamo | il podcast per il futuro

L’Europa che vogliamo: un podcast dedicato a plasmare il futuro oltre la burocrazia. Mentre le regole spesso frenano l’innovazione, si apre uno spazio per discutere come semplificare e potenziare le aziende, accelerando lo sviluppo e la competitività. Dalle auto elettriche alle nuove tecnologie, “L’Europa che vogliamo” svela idee e prospettive per un continente più dinamico e libero di crescere. Scopri di più sul nostro sito e partecipa alla rivoluzione europea.

L’Europa della burocrazia da anni ha regolamentato l’industria ponendo paletti, condizioni e limiti d’azione. Le aziende si sono adeguate, perdendo inevitabilmente il treno di una competitività che, per essere tale, deve sciogliere le briglie e seguire poche semplici regole di sviluppo. Di questo di altro ancora si discute in “ L’Europa che vogliamo “, il podcast disponibile da oggi sul nostro sito. Dal mercato dell’auto elettrica all’intelligenza artificiale, dalla ricerca farmaceutica al data mining, in un mercato comune europeo, ciò che mancano sono strumenti di investimento comune e un sistema di regole che punti all’agilità e all’apertura piuttosto che al contrario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Europa che vogliamo: il podcast per il futuro

