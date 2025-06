L' Euganeo come non si è mai visto | una platea di posti a sedere per il concerto di Zucchero

L’Euganeo si trasforma in un palcoscenico indimenticabile, dove l’atmosfera si infiamma grazie a Zucchero, il mito della musica italiana e internazionale. Una platea di posti a sedere completa, pronta ad accogliere una serata all’insegna di emozioni autentiche, melodie coinvolgenti e un’energia che travolge. Un concerto che resterà impresso nella memoria di tutti, perché certi momenti si vivono solo una volta nella vita…

Una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali, un'overdose di musica tutta suonata dal vivo, di pura energia e. d'amore.

