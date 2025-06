LETTORI - Questo Parco non è una discarica

Il Parco del Carrubo, nel cuore del III Municipio, è molto più di un angolo di verde: purtroppo, diventa spesso vittima di incuria e discariche abusive. Questo spazio, pensato come un rifugio per bambini e famiglie vicino a un istituto scolastico, merita di essere rispettato e tutelato. È ora di ridare dignità a questo giardino pubblico, affinché possa tornare a essere un’oasi di pace e sicurezza per tutti.

Parco del Carrubo (Parco della Verna) III Municipio Quello in foto è solo un angolo di un'area costantemente cosparsa di rifiuti. Non una discarica, ma un giardino pubblico con area giochi per bambini, per giunta l'unica della zona, adiacente a un istituto scolastico frequentato da centinaia di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - LETTORI - Questo Parco (non) è una discarica

