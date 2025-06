Letizia Ruggeri chi è la pm che indagò sul caso di Yara

Se c’è una protagonista silenziosa di questa intricata vicenda, è senza dubbio Letizia Ruggeri, il pubblico ministero che ha guidato le indagini sin dai primi giorni. In un’Italia che tende a dimenticare in fretta, la sua dedizione e le sue scelte restano un punto fermo nella ricostruzione di un caso che ha sconvolto l’intera nazione. Ma chi è davvero Letizia Ruggeri e quale ruolo ha avuto nel destino di Yara Gambirasio?

In un'Italia che dimentica in fretta, la storia di Yara Gambirasio continua a bruciare sotto la cenere. Il caso della giovane di Brembate di Sopra, riesploso dopo la docuserie di Netflix e l'intervista di Massimo Bossetti a Belve Crime, ha riportato a galla nomi, volti e decisioni che hanno segnato un'epoca giudiziaria. Tra questi, emerge quello di Letizia Ruggeri, il pubblico ministero che ha guidato le indagini sin dai primi giorni con un rigore e una determinazione diventati emblemi, ma anche oggetto di controversia. La pm, finita sotto inchiesta per presunte irregolarità e poi prosciolta da ogni accusa, torna così al centro del dibattito, ma per comprenderne davvero il suo ruolo occorre guardare indietro, alle origini di una carriera costruita su scelte non semplici e una passione per la giustizia che l'ha portata a non voltarsi mai dall'altra parte.