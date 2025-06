Let them grow la mostra di Antonella Cedro

Domenica 29 giugno alle ore 16, il Museo della Fraternita dei Laici di Arezzo apre le sue porte a "Let Them Grow", la mostra di Antonella Cedro. L'artista, nota per la sua sensibilità e creatività , presenta collage intensi che esplorano l’adolescenza negata dei giovani in zone di conflitto. Un’occasione unica per riflettere sulla resilienza e sul desiderio di crescita, che non conosce confini. Non mancate a questa coinvolgente esposizione che invita a guardare oltre le apparenze.

Domenica 29 giugno alle ore 16 si terrĂ Â l'inaugurazione della mostra di Antonella Cedro. La poliedrica artista aretina ha realizzato una serie di collage che riguardano l' adolescenza negata dei giovani in zone di conflitto. La mostra si terrĂ presso il Museo della Fraternita dei Laici ad Arezzo.

