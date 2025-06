L' Estetista Cinica l' inferno in famiglia dietro il successo | Mia madre ha tentato di uccidersi davanti a me

Dietro il sorriso brillante di Cristina Fogazzi, nota come l’Estetista Cinica, si cela un passato di sofferenze e sfide immense. La sua storia personale, fatta di tragedie familiari e attacchi di panico, rivela un lato nascosto che rende ancora più affascinante la sua forza e il suo successo. Un esempio di resilienza che ci invita a scoprire le vere storie dietro le facciate perfette.

Siamo abituati a vederla sorridente, a conoscerla come un’imprenditrice che sull’autoironia ha saputo costruire il suo successo. Eppure Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’Estetista Cinica, ha alle sue spalle una storia di sofferenze familiari, segnata dal divorzio dei suoi genitori, del tentato suicidio della madre e dai suoi continui attacchi di panico. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - L'Estetista Cinica, l'inferno in famiglia dietro il successo: "Mia madre ha tentato di uccidersi davanti a me"

L'Estetista Cinica, l'inferno in famiglia dietro il successo: "Il tentato suicidio di mia madre davanti a me" - Dietro il sorriso impeccabile di Cristina Fogazzi, nota come l’Estetista Cinica, si cela un passato difficile fatto di dolori e sfide personali.

