L' estate di Casa Thevenin | Certe Notti - San Domenico Festival

L’estate di Casa Thevenin si accende di magia con “Certe notti a San Domenico”: musica, letteratura, giochi e spettacoli che trasformeranno la suggestiva piazza in un palcoscenico di emozioni dal 30 giugno al 6 luglio. Un’occasione unica per vivere serate indimenticabili immersi in cultura e divertimento sotto il cielo stellato. Il primo appuntamento, lunedì 30 giugno, con la Cena sotto le Stelle, darà il via a una settimana ricca di sorprese e convivialità. Non mancate!

Musica, letteratura, giochi, spettacolo. Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, la rassegna estiva organizzata da Casa Thevenin che animerà la splendida piazza San Domenico dal 30 giugno al 6 luglio prossimi. Primo appuntamento lunedì 30 giugno con la Cena sotto le Stelle, il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'estate di Casa Thevenin: “Certe Notti - San Domenico Festival”

In questa notizia si parla di: domenico - casa - thevenin - certe

Torna “Certe notti. San Domenico Festival” settimana all'insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà - Torna “Certe Notti. San Domenico Festival”, dal 29 giugno al 6 luglio ad Arezzo, una settimana dedicata al divertimento, alla cultura e alla solidarietà.

“Certe Notti - San Domenico Festival”; Certe Notti a San Domenico. Il festival per il Thevenin; Torna Certe Notti, il festival per Casa Thevenin: musica, teatro, letteratura, spettacolo e giochi.

Certe Notti a San Domenico. Il festival per il Thevenin - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

“Certe notti a San Domenico”: musica, teatro, letteratura, spettacolo con Casa Thevenin - Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, rassegna organizzata da Casa Thevenin con il contributo e il patrocinio del Comune di Arezzo: dall’1 al 6 luglio. lanazione.it scrive