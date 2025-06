L' estate adesso fa sul serio in arrivo sole e caldo

L’estate si fa davvero protagonista, con il sole che splende e le temperature in forte risalita. L’anticiclone africano si stabilizza sul Mediterraneo, regalando giornate di cielo limpido e clima caldo sulla Sicilia. Il cielo si presenterà generalmente sereno, e anche nelle ore pomeridiane, sulle aree interne montuose, le probabilità di temporali rimarranno basse, lasciando spazio a un’estate all’insegna di relax e divertimento sotto il sole.

L'anticiclone africano rimarrà ben saldo nel corso della settimana sulle latitudini mediterranee, mantenendo condizioni di assoluta stabilità atmosferica sulla Sicilia. Il cielo si presenterà generalmente sereno, e anche nelle ore pomeridiane, sulle aree interne montuose, le probabilità di.

