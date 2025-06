Leonardi Sin | Al Congresso Ean una sessione sulla neurologia della guerra

Al congresso Leonardi ha aperto una finestra su un tema cruciale e spesso trascurato: la neurologia della guerra. Con una sessione intitolata "Neurology & War", si è concentrato sulle sfide sanitarie emergenti dai conflitti moderni e dalle nuove armi, sottolineando come questi eventi influenzino profondamente non solo i pazienti, ma anche l'intera società . Un approfondimento che invita a riflettere sull'importanza di prepararsi e rispondere con competenza e umanità .

(Adnkronos) – "Ho organizzato una sessione intitolata 'Neurology & War'. Non pensavo avrei mai dovuto farlo. Il tema della neurologia della guerra è oggi più che mai rilevante per i nuovi tipi di armi e le problematiche sanitarie legate ai conflitti vicini. Abbiamo colto profondamente la fragilità e l'incertezza che non toccano solo i pazienti, .