Leonardi Sin | Al Congresso Ean una sessione sulla neurologia della guerra

Al congresso EAN, Leonardi ha aperto gli occhi sulla fragile frontiera tra neurologia e conflitti armati, sottolineando come incertezza e vulnerabilità non colpiscano solo i pazienti, ma anche i medici. La sessione 'Neurology & War' nasce dall'urgenza di comprendere meglio le sfide neurologiche in scenari di guerra, un tema che oggi richiede attenzione e innovazione. È fondamentale affrontare queste emergenze per proteggere vite e professionisti.

'Incertezza e fragilità non toccano solo i pazienti ma anche i medici' Helsinki, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "Ho organizzato una sessione intitolata 'Neurology & War'. Non pensavo avrei mai dovuto farlo. Il tema della neurologia della guerra è oggi più che mai rilevante per i nuovi tipi di a.

Leonardi (Sin): “Al Congresso Ean una sessione sulla neurologia della guerra” - Al congresso Leonardi ha aperto una finestra su un tema cruciale e spesso trascurato: la neurologia della guerra.

