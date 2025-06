L’emozione di essere italiani on air il nuovo spot istituzionale del Gruppo FS

L’emozione di essere italiani si manifesta nel costante movimento del nostro Paese, e il nuovo spot FS Ferro celebra questa passione condivisa. Dalle rotaie ai cuori di chi lavora con dedizione, ogni treno che corre rappresenta il legame e la forza della nostra comunità. Un racconto di resilienza, impegno e orgoglio nazionale che ci invita a continuare a muoverci verso un futuro sempre più brillante. Continua a leggere.

Ferro che corre, collega, resiste. È quello dei binari, dei ponti, delle gallerie, delle stazioni e dei treni che ogni giorno attraversano il Paese. Ma è anche quello che prende forma nel lavoro quotidiano di chi fa muovere l’Italia: le persone del Gruppo FS, che con energia e competenza contribuiscono ogni giorno alla crescita del Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «L’emozione di essere italiani», on air il nuovo spot istituzionale del Gruppo FS

In questa notizia si parla di: gruppo - emozione - essere - italiani

L’addio al celibato si trasforma in sventura, gruppo di salernitani pestati allo stadio di Zagabria “perché italiani” – Video - Un addio al celibato si trasforma in incubo per un gruppo di quindici amici salernitani a Zagabria. Durante una partita della Dinamo, sono stati brutalmente aggrediti da ultras locali, scatenando una violenza immotivata.

Emozione, talento, stile. Anche quest’anno Campo Marzio ha camminato sul red carpet dei Nastri d'Argento come sponsor ufficiale, celebrando il cuore pulsante del cinema italiano Essere parte di questa storia ci ispira ogni giorno a coltivare bellezza, creati Vai su Facebook

L'emozione di essere italiani, il nuovo spot del Gruppo FS; Fs lancia la campagna L’emozione di essere italiani. Focus sui cantieri, opere per 100 miliardi di euro; “L’emozione di essere italiani”, nuovo spot istituzionale del gruppo Fs.

“L’emozione di essere italiani”, nuovo spot istituzionale del gruppo Fs - "L'emozione di essere italiani" è il titolo della nuova campagna istituzionale di FS, in onda dal 23 giugno con una pianificazione mult ... Si legge su italpress.com

Gruppo di giovani italiani massacrati di botte a Varsavia - La notte tra venerdì e sabato erano fuori da una discoteca quando sono stati sorpresi da diversi aggressori ... Lo riporta unionesarda.it