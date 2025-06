Leila Pereira la presidentessa del Palmeiras è l’unica boss donna del machissimo Mondiale per Club

Leila Pereira, la presidentessa del Palmeiras, si distingue come l’unica donna a sedere al vertice di un club nel prestigioso Mondiale per Club. Un’eccezione in un mondo ancora dominato dagli uomini, che dimostra come il calcio possa e debba essere un terreno di uguaglianza. Con il suo esempio, Leila non solo sfida gli stereotipi, ma apre la strada a un futuro più inclusivo e innovativo nel calcio internazionale.

Ogni tanto bisognerebbe aprire gli occhi e osservare quanto il calcio sia un affare totalmente maschile. I tifosi del Palmeiras la chiamano zia Leila, il termine affettuoso che i brasiliani riservano alle donne anziane. Leila Pereira, 60 anni, da Rio de Janeiro è l’unica presidentessa di club al Mondiale per club. Punto. Guida il Palmeiras, una società centenaria. Che si gioca contro l’Inter Miami un posto agli ottavi di finale. Pereira, scrive El Paìs, “ soffre la solitudine dei pionieri perché nessuna delle altre 32 squadre di calcio che competono nel campionato è guidata da una donna”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Leila Pereira, la presidentessa del Palmeiras è l’unica “boss” donna del machissimo Mondiale per Club

Leila Pereira, a única mulher entre 32 presidentes do Mundial de Clubes da FIFA 2025 - O comentário acima, cheio de personalidade e confiança, foi dito em entrevista à FIFA por uma das personagens mais conhecidas do futebol brasileiro: Leila Pereira, da SE Palmeiras, é a única ... Secondo fifa.com