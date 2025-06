Legnano ritrovata Yanka Georgieva Monova | la donna era scomparsa da una settimana

Una settimana di angoscia si è conclusa con una notizia tanto attesa: Yanka Georgieva Monova, scomparsa da Legnano lo scorso 17 giugno, è stata ritrovata e condotta in ospedale. La sua famiglia e la comunità respirano di sollievo, sperando in una pronta ripresa. Mentre proseguono le ricerche di Mauro Puorro, si rafforza l'importanza della solidarietà e dell’attenzione collettiva. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Legnano (Milano), 23 giugno 2025 – È stata ritrovata Yanka Georgieva Monova, la donna di 47 anni scomparsa lo scorso 17 giugno dalla sua abitazione a Legnano. La notizia è arrivata nella mattinata di lunedì 23 giugno, quando è stato comunicato che la signora Yanka è stata rintracciata e accompagnata in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Intanto, restano ancora senza esito le ricerche di Mauro Puorro, sessantenne d i Pero scomparso lunedì 16 giugno. L’uomo, alto 1 metro e 80, dal fisico esile (62 kg), capelli brizzolati e occhi castani, si sarebbe allontanato in stato depressivo dal negozio in cui lavora insieme al fratello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, ritrovata Yanka Georgieva Monova: la donna era scomparsa da una settimana

In questa notizia si parla di: legnano - yanka - ritrovata - georgieva

Scomparsa Yanka Georgieva Monova, la 47enne sparita da 3 giorni da Legnano - La scomparsa di Yanka Georgieva Monova, 47 anni, da Legnano ha suscitato preoccupazione e sgomento tra amici e familiari.

Yanka è stata ritrovata, ora si trova in ospedale. Mauro si cerca ancora; Si cerca da sabato una 15enne scomparsa nel Pavese: due giorni dopo si allontana anche un'amica; Donna scomparsa da Castellanza, l’appello della famiglia sui social e a “Chi l’ha visto”.

Scomparsa Yanka Georgieva Monova, la 47enne sparita da 3 giorni da Legnano - Da tre giorni non si hanno notizie di Yanka Georgieva Monova, la donna di 47 anni sparita da Legnano (Milano). Come scrive fanpage.it