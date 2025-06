Leggermente 2025 a Livorno ingresso libero dal 29 giugno

L’estate a Livorno si illumina con il ritorno di Leggermente, la prestigiosa rassegna letteraria giunta alla sua settima edizione. Dal 29 giugno al 20 luglio, Villa Fabbricotti si trasformerà in un vivace palcoscenico di incontri, libri e idee che riflettono il cuore del presente. Con ingresso libero e oltre venti appuntamenti serali, ogni sera alle 18:30 il giardino davanti al Chioschino liberty accoglierà autori di primo piano per dialoghi coinvolgenti e stimolanti. Un’occasione da non perdere per appassionati e curiosi di

LIVORNO – L’estate culturale della città si arricchisce con il ritorno di Leggermente, la rassegna letteraria che, giunta alla sua settima edizione, animerà Villa Fabbricotti dal 29 giugno al 20 luglio con oltre venti incontri dedicati a libri, idee e storie che parlano al cuore del presente. Ogni sera, alle 18,30, il giardino davanti al Chioschino liberty ospiterà autori di primo piano del panorama italiano, in un dialogo aperto con il pubblico, a ingresso libero e senza prenotazione. Il programma, tra i più ricchi mai proposti, vedrà salire sul palco scrittori, giornalisti e protagonisti della scena culturale e mediatica come Pif, Stefano Massini, Concita De Gregorio, Teresa Ciabatti, Melania Mazzucco, Sandrone Dazieri, Nadia Terranova, Serena Bortone e Jacopo Melio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: leggermente - livorno - giugno - ingresso

Il 2 giugno c'è l'Holi color a Lanciano: ingresso gratuito al Parco delle Rose - Il 2 giugno 2025, il Parco delle Rose a Lanciano ospiterà l’Holi Color, la vivace festa dei colori organizzata da St-Art Eventi.

Nell'ambito di LeggerMente Livorno Sabato 7 giugno, ore 17:30 Villa Fabbricotti (Viale della Libertà, 30 Livorno) Presentazione del libro , ´ ? ` di Barb Vai su Facebook

Leggermente 2025 a Livorno, ingresso libero dal 29 giugno; Leggermente, l'Anteprima: dal 3 al 14 giugno in Villa Fabbricotti due settimane di incontri con l’autore; Leggermente 2025, il programma dell'edizione al via il 29 giugno.

Nicola Lagioia apre il festival letterario “Leggermente”. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione - Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione Sarà Nicola Lagioia con il suo cupissimo e smagliante “La città dei ... Da livornopress.it

La quarta edizione di “LeggerMente: incontri letterari”: a Livorno dal 30 giugno al 30 luglio - Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti, con possibilità di prenotazione online su ... corrierefiorentino.corriere.it scrive