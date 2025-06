Legambiente e Ihnusa insieme contro l' abbandono del vetro | azione di pulizia a Bologna

una battaglia ambientalista, unendo le forze di Legambiente e Ichnusa per sensibilizzare sulla fondamentale importanza di riciclare correttamente il vetro. Dopo anni di tutela della Sardegna, ora l’impegno si espande nel cuore dell’Italia, trasformando Bologna in un esempio di responsabilità e rispetto per l’ambiente. La città universitaria diventa il nuovo teatro di una sfida condivisa: promuovere comportamenti sostenibili e combattere l’abbandono dei rifiuti, affinché insieme possiamo costruire un futuro più pulito e consapevole.

Dopo anni di impegno radicato in Sardegna, per difendere la bellezza della sua terra d’origine, l’impegno di Ichnusa contro l’abbandono del vetro attraversa il mare e approda a Bologna con la campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. La cittĂ universitaria diventa il nuovo teatro di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Legambiente e Ihnusa insieme contro l'abbandono del vetro: azione di pulizia a Bologna

In questa notizia si parla di: abbandono - vetro - bologna - legambiente

Legambiente e Ichnusa sui Navigli di Milano contro l’abbandono del vetro - Milano, 4 giugno 2025 – Legambiente e Ichnusa uniscono le forze sui Navigli per contrastare l’abbandono del vetro.

Legambiente e Ihnusa insieme contro l'abbandono del vetro: azione di pulizia a Bologna; Ichnusa, lotta contro abbandono del vetro arriva a Bologna; Legambiente e Ichnusa sui Navigli di Milano contro l’abbandono del vetro.

Legambiente e Ihnusa insieme contro l'abbandono del vetro: azione di pulizia a Bologna - Una giornata dedicata alla pulizia da Piazza Verdi, passando per Via Petroni fino a Piazza Aldrovandi, organizzata dal birrificio sardo in collaborazione con Legambiente in risposta ad un fenomeno tut ... Scrive bolognatoday.it

Ichnusa, lotta contro abbandono del vetro arriva a Bologna - Dopo anni di impegno radicato in Sardegna l'impegno di Ichnusa contro l'abbandono del vetro attraversa approda a Bologna con la campagna "Se deve finire così, non beveteci nemmeno". Lo riporta msn.com