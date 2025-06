Lega e getta in un pozzo pieno d'acqua un uomo che sopravvisse per 16 ore | condannato dopo tre anni

Una vicenda agghiacciante che mette in luce il lato oscuro della follia umana e la resilienza dell'animo umano di fronte all'inimmaginabile. La storia di un uomo condannato per aver tentato di uccidere un'altra persona legandola e gettandola in un pozzo, dove è sopravvissuto per 16 ore grazie a ingegno e determinazione, ci invita a riflettere sulla complessità della natura umana e sulla giustizia. Continua a leggere.

Un 38enne di San Severo è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per tentato omicidio e sequestro di persona: ha legato e gettato in un pozzo pieno d'acqua un uomo che sopravvisse usando una bottiglia d'acqua come salvagente e aggrappandosi alle pietre della parete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

