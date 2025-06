L’effetto guerra sui prezzi | pane carne e latte a rischio rincari

L’effetto guerra sui prezzi si fa sentire, e non solo nel settore energetico. Pane, carne e latte potrebbero diventare più cari, mettendo a dura prova il budget delle famiglie italiane. Con le tensioni in Iran che scuotono i mercati globali, è fondamentale capire come questa crisi potrà influenzare quotidianamente la nostra spesa. Scopriamo insieme quali sono le sfide e le possibili strategie per affrontare questo scenario incerto.

Roma, 23 giugno 2025 – Diventerà sicuramente più caro fare il pieno di benzina, potremmo avere qualche brutta sorpresa con le prossime bollette di luce e gas, aumenteranno le tariffe per i trasporti e, in prospettiva, anche il carrello della spesa potrebbe subire pesanti variazioni. Insomma, la guerra in Iran rischia di costare cara alle famiglie e alle imprese italiane. E se, subito dopo l’avvio dei bombardamenti su Teheran, i mercati avevano retto il colpo nella speranza di una guerra lampo, l’intervento degli Usa complica ulteriormente la partita e potrebbe estendere l’area del conflitto. Quanto salirà ora il prezzo di petrolio e gas? “Greggio a 200 dollari con la chiusura di Hormuz” Uno scenario reso ancora più pesante dalla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, controllato dall’Iran, attraverso cui transita un terzo del petrolio mondiale e un quinto delle spedizioni globali di gas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’effetto guerra sui prezzi: pane, carne e latte a rischio rincari

Aumento dei prezzi della benzina: effetto della guerra tra Israele e Iran - L’incertezza geopolitica tra Israele e Iran sta scuotendo i mercati energetici, facendo crescere i prezzi della benzina.

