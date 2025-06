Lecco investita donna di 83 anni | è in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato nel cuore di Lecco, coinvolgendo una donna di 83 anni investita in corso Promessi Sposi. La vittima è in condizioni critiche, e la comunità si stringe intorno a questa tragedia che evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza sulle strade. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: come possiamo prevenire simili episodi in futuro?

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, in corso Promessi Sposi a Lecco. Una donna di 83 anni è stata investita da un veicolo all'incrocio con via Lamarmora, riportando serissime lesioni. Sul posto sono giunte, allertate in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco, investita donna di 83 anni: è in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: lecco - investita - donna - anni

Venezia, donna di 48 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali a 100 metri da casa - Tragedia a Quarto D'Altino, dove una donna di 48 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali, a soli 100 metri dalla sua abitazione.

Terminata poco fa, alle 23, iniziativa politica alla festa dell’Unità di Lecco. Abbiamo discusso del futuro dell’Europa e del nostro Paese, al tempo di Trump, Putin, Nethanyau, la drammatica guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente che proprio in queste or Vai su Facebook

Lecco, investita donna di 83 anni: è in gravi condizioni; 83enne investita sulle strisce a Lecco: è grave; Incidente in corso Promessi Sposi a Lecco, investita una donna.

Lecco, investita donna di 83 anni: è in gravi condizioni - L'incidente nel tardo pomeriggio di lunedì all'incrocio tra corso Promessi Sposi e via Lamarmora. Scrive leccotoday.it

Incidente in corso Promessi Sposi a Lecco, investita una donna - L’allarme è scattato poco prima delle ore 18 quando una donna di 83 anni è stata investita in corso Promessi ... Come scrive lecconotizie.com