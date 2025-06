Le tenerissime immagini di un pulcino di oca adottato da due gru | Si è legato subito al primo adulto che ha visto

In un angolo incantato del Wisconsin, due eleganti gru hanno accolto tra le ali un tenerissimo pulcino di oca, creando un insolito ma affascinante esempio di fratellanza animale. Questa dolcissima adozione ha catturato il cuore di birdwatcher e curiosi, dimostrando che l’amore e la cura superano ogni barriera. Un miracolo di natura che ci ricorda quanto possa essere sorprendente il mondo degli animali. Continua a leggere per scoprire come questa storia si sta svolgendo.

In Wisconsin, una coppia di gru ha "adottato" un pulcino di oca attirando l'attenzione di birdwatcher e curiosi. Nonostante le notevoli differenze, la famiglia allargata se la sta cavando bene e l'ochetta potrebbe anche sopravvivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

