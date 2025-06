Le stazioni Colosseo e Porta Metronia della metro C non apriranno a settembre

Le attese per la riapertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia della Metro C si prolungano oltre ogni previsione, con i lavori che si protraggono fino a fine settembre anziché a luglio. Questa situazione di incertezza comporta inevitabili disagi, tra chiusure temporanee o anticipate, mettendo alla prova la pazienza dei pendolari. La buona notizia è che, nonostante le difficoltà, le squadre tecniche sono al lavoro per garantire un servizio più sicuro e affidabile.

I test e i collaudi dovevano terminare a fine luglio e, invece, i tecnici saranno impegnati per tutta l'estate, fino quasi alla fine di settembre, per ultimare i lavori sulla nuova tratta della metro C. Una situazione che causerà nuove chiusure totali, parziali o anticipate della terza linea.

