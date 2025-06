Le squadre già qualificate agli ottavi al Mondiale per Club 2025 e gli incroci del tabellone

Al mondiale per club 2025, le emozioni sono già alle stelle: dopo due giornate, quattro squadre si sono assicurate il passaggio agli ottavi, aprendo il varco a scontri avvincenti e incroci sorprendenti. Ma chi sono le favorite e quali potrebbero essere gli abbinamenti nel tabellone? Scopriamo insieme le possibili sfide che ci attendono e il percorso verso la finale. Continua a leggere.

Dopo le prime due giornate del Mondiale per Club sono quattro le squadre qualificate agli ottavi di finale: quali sarebbero gli accoppiamenti secondo la classifica attuale.

Prima dell'ultima giornata ci sono 4 squadre su 16 qualificate agli ottavi: BAYERN MONACO FLAMENGO JUVENTUS MANCHESTER CITY E 7 squadre eliminate Auckland Los Angeles Pachuca Al Ain Urawa Reds Ulsan Wydad Per gli altri 12 pass in corsa

