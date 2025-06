Le scene con zombie nudi in 28 Anni Dopo come sono state realizzate? è inimmaginabile

A prima vista potrebbe sembrare una trovata estrema da horror moderno, ma in realtà hanno una profondità simbolica e narrativa. Le scene con gli zombie nudi in "28 Anni Dopo" sono state realizzate con un mix di effetti pratici e CGI, creando un impatto visivo sconvolgente che amplifica il senso di disperazione e vulnerabilità dei personaggi. Questa scelta audace mira a sottolineare l'umanità perduta e il caos in cui il mondo si è trovato, rendendo ogni scena un'esperienza ancor più intensa e memorabile.

Chi ha visto al cinema 28 Anni Dopo sa cosa si provi a trovarsi davanti le sequenze con gli zombie nudi. Un misto di spaesamento e raccapriccio, generato da una messa in scena convulsa e ansiogena. Ma cosa si nasconde dietro questo aspetto così particolare? E qual è stato il motivo che ha portato gli autori a prendere questa scelta azzardata? A prima vista potrebbe sembrare una trovata estrema da horror moderno, ma in realtà hanno una spiegazione precisa e complessa. Durante la première londinese del film, il regista Danny Boyle ha raccontato quello che ha definito " un incubo produttivo ", poiché girare le sequenze con gli infetti spogli non è stato solo difficile, ma ha comportato una serie di implicazioni legali, logistiche e creative a cui nessuno aveva pensato all'inizio delle riprese.

