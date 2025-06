Le rubano la borsa da mille euro e il portafoglio Prada a bordo di un treno ad Alta Velocità | recuperati grazie al Gps

una preziosa borsa da mille euro e il portafoglio Prada grazie al GPS integrato. Durante un viaggio in treno ad alta velocità verso Parma, la vittima ha scoperto il furto e, con prontezza, ha attivato il sistema di localizzazione. In pochissimo tempo, i preziosi oggetti sono stati recuperati, dimostrando come tecnologia e sangue freddo possano fare la differenza anche nelle situazioni più imprevedibili. Una testimonianza di come la modernità protegga i nostri beni ovunque ci troviamo.

Stava viaggiando a bordo di un treno ad Alta Velocità in direzione Parma quando all'improvviso si è accorta che qualcuno le aveva rubato la borsetta Toteme, il portafoglio di Prada, dove all'interno c'erano soldi, chiavi di casa e documenti. Una giovane 30enne di Roma è riuscita a recuperare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Le rubano la borsa da mille euro e il portafoglio Prada a bordo di un treno ad Alta Velocità: recuperati grazie al Gps

