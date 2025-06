Le prime spettacolari immagini dall' osservatorio Vera Rubin in Cile

Dalle profondità dello spazio, arrivano le prime immagini straordinarie dall'Osservatorio Vera Rubin in Cile, rivelando galassie vibranti e nurseries stellari come mai prima d'ora. Con dettagli sorprendenti e colori intensi, queste fotografie ci trasportano in un viaggio tra l’universo nascosto e affascinante. Scopriamo insieme le meraviglie celesti catturate da uno degli strumenti più avanzati della moderna astronomia. È un'occasione unica per esplorare l'universo in tutta la sua magnificenza.

Roma, 23 giu. (askanews) - Galassie mozzafiato, vorticose e multicolori, e nursery stellari: emergono con dettagli mai visti prima dallo spazio profondo catturate dall'Osservatorio Vera Rubin in Cile. Una di queste foto è un combo di 678 esposizioni che ritraggono la Nebulosa Trifida e la Nebulosa Laguna entrambe a diverse migliaia di anni luce dalla Terra in vividi toni di rosa su sfondi rosso-arancio. Il gigantesco telescopio finanziato dagli Stati Uniti ha richiesto oltre vent'anni di costruzione sulla vetta del Cerro Pachon al centro del Cile; ha la camera digitale più grande del mondo che cattura immagini a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

