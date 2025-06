Le prime immagini dell'Osservatorio Vera Rubin sono pazzesche | rivoluzionerà lo studio dell'Universo

Le prime immagini dell’Osservatorio Vera Rubin, installato in Cile, sono semplicemente mozzafiato: dettagli incredibili e profondità senza precedenti. Il suo telescopio da 8,4 metri, dotato della più grande fotocamera digitale mai costruita, rappresenta una vera rivoluzione nello studio dell’universo. Questo “mostro” di tecnologia, pesante 3 tonnellate e grande come un’auto, aprirà nuove frontiere nella nostra comprensione cosmica. Ecco a cosa servirà. Continua a leggere…

Le prime immagini dell'Osservatorio Vera Rubin installato in Cile lasciano a bocca aperta per dettagli e profondità. Il suo telescopio da 8,4 metri è infatti equipaggiato con la più grande e potente fotocamera digitale mai costruita; è un "mostro" da 3 tonnellate, grande come un'auto e con una risoluzione di 3,2 Gigapixel.

Le prime immagini del Vera C. Rubin Observatory saranno svelate all'Osservatorio astronomico - Scoperta, meraviglia e nuove frontiere dell’universo si uniscono in un evento imperdibile. In occasione della prima rivelazione pubblica delle immagini del Vera C.

