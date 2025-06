Le prime immagini catturate dal Vera C Rubin il telescopio con la fotocamera più grande del mondo

Prenota il tuo posto per scoprire in anteprima le straordinarie prime immagini catturate dal Vera C. Rubin Observatory, il telescopio più potente e avanzato al mondo. Con la sua fotocamera di dimensioni senza precedenti, rivoluzionerà l’osservazione dell’universo, offrendo dettagli mai visti prima. Questo è solo l’inizio di una nuova era nell’astronomia: preparati a immergerti nel fascino infinito dello spazio. Leggi tutto e lasciati stupire!

Piccolo antipasto delle capacità NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory, il più potente telescopio del mondo, le cui prime immagini verranno mostrate oggi in diretta streaming. Realizzerà il più dettagliato time-lapse dell'Universo grazie alla fotocamera più grande mai realizzata. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Le prime immagini catturate dal Vera C. Rubin, il telescopio con la fotocamera più grande del mondo

In questa notizia si parla di: prime - immagini - vera - rubin

Le prime immagini del Vera C. Rubin Observatory saranno svelate all'Osservatorio astronomico - Scoperta, meraviglia e nuove frontiere dell’universo si uniscono in un evento imperdibile. In occasione della prima rivelazione pubblica delle immagini del Vera C.

Vera C. Rubin svela il futuro Dopo oltre 20 anni di preparativi, il Vera C. Rubin Observatory in Cile è pronto a mostrarci le sue prime immagini. Il telescopio, dotato della più grande camera digitale mai costruita, ha raccolto i primi dati ingegneristici nel mese di Vai su Facebook

Ecco le straordinarie immagini della prima luce del Vera C. Rubin Observatory; Le prime immagini catturate dal Vera C. Rubin, il telescopio con la fotocamera più grande del mondo; In arrivo le prime immagini dal Vera C. Rubin Observatory!.

Le immagini di milioni di galassie dal più atteso dei telescopi - Milioni di galassie, di asteroidi e stelle lontanissime: è scattato il conto alla rovescia per le prime immagini del telescopio 'Vera Rubin', il più atteso dagli astronomi di tutto il mondo. Segnala ansa.it

Le prime immagini del Vera C. Rubin Observatory saranno svelate all'Osservatorio astronomico - Rubin Observatory, l’INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste organizza un evento aperto al pubblico lunedì 23 giugno 2025, a ... Si legge su triesteprima.it