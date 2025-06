Le previsioni di luglio fanno ben sperare

Le previsioni di luglio portano ottimismo, confermando un trend positivo nell’occupazione alberghiera del 2025. I dati mostrano miglioramenti costanti nei primi tre mesi dell’anno, con una crescita robusta rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra il primo e il 30 giugno, l’occupazione ha raggiunto il 78,3%, con un incremento di 1,5 punti percentuali. Questi segnali incoraggianti fanno ben sperare per una stagione turistica all’insegna della ripresa e del successo.

Prosegue con segnali positivi l'andamento dell' occupazione alberghiera nel 2025: tutti e tre i mesi registrano un miglioramento rispetto all'anno precedente, secondo l'analisi basata sulla tecnologia Same Point in Time, che confronta i livelli di occupazione con quelli registrati alla stessa data del 2024. Nel periodo tra il primo e il 30 giugno, l'occupazione alberghiera ha raggiunto un valore attuale del 78,3%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2024, quando si attestava al 76,8%. Analizzando i dati a consuntivo disponibili fino al 19 giugno, l'occupazione finale è stata del 85%, segnando un incremento di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (82,7%).

