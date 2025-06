le possibili conseguenze della chiusura dello stretto di hormuz

La decisione del parlamento iraniano di chiudere lo Stretto di Hormuz, via strategica per il traffico di petrolio mondiale, ha già acceso i mercati e generato preoccupazioni globali. Con un aumento dei prezzi e potenziali ripercussioni sulla sicurezza energetica, questa mossa rischia di alterare gli equilibri internazionali. Ma quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine di una simile scelta? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni geopolitiche ed economiche di questa crisi incombente.

Il parlamento iraniano ha approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz, una delle arterie fondamentali per il traffico mondiale di petrolio e gas collocata tra Iran e Oman. La misura, che resta in attesa del via libera del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell’Iran, ha già provocato le prime reazioni sui mercati globali. Alcune petroliere hanno invertito la rotta e il prezzo del petrolio è salito circa al 2 per cento, ai massimi da gennaio. Dall’inizio del conflitto tra Israele e Iran, il Brent è cresciuto del 13 per cento e il Wti del 10, e secondo Goldman Sachs un’interruzione parziale del traffico nello stretto potrebbe far schizzare il Brent a 110 dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it