Le piccole e medie imprese amano social media e creator

clienti. In un panorama in continua evoluzione, le PMI sono alla ricerca di strategie efficaci per sfruttare al massimo il potenziale dei social media e dei creator. Investire nel modo giusto può fare la differenza tra emergere e restare nell’ombra, e il momento di agire è ora: scoprire come ottimizzare risorse e opportunità diventa fondamentale per conquistare il pubblico di domani.

Milano, 23 giugno 2025 – Gli influencer piacciono sempre di più, eppure spesso alcune piccole e medie imprese sanno che investire è utile, ma non sanno bene come farlo e quante risorse del proprio budget dedicare alle attività di promozione sui social. A dominare la scena è Facebook, seguita da Instagram, ma cresce anche l'interesse per le newsletter e i canali proprietari, oltre che per la gestione dei dati e la gestione delle relazioni coi clienti. L'indagine di I-Aer. Il 60% delle piccole e medie imprese è pronto ad investire sui social, in particolar modo Facebook (86%) e Instagram (58%), in un momento di transizione cruciale nel rapporto con il marketing digitale.

