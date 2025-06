Le Panda così vanitose L’edizione del record

Il raduno mondiale di Panda a Pandino si conferma un evento straordinario, attirando appassionati da tutta Italia e dall'estero, nonostante le inclementi intemperie. Con 1.063 auto iscritte, si è raggiunto un nuovo record, dimostrando quanto questa iconica vettura tenga vivo il cuore degli appassionati. Un successo che fa brillare ancora di più questa celebrazione, ricordandoci che la passione supera ogni ostacolo e unisce persone di ogni provenienza. E la festa continuerà anche oltre le nuvole.

PANDINO (Cremona) Sono arrivati a 1.063, realizzando un nuovo record anche se soltanto per 12 auto iscritte in più dell’edizione dell’anno scorso. Record mondiale di raduno di Panda a Pandino, dove da venerdì sono arrivate auto da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero. Neppure il forte temporale che si è scatenato sabato nella prima serata ha potuto fermare il flusso: al massimo, è riuscito a far slittare il programma del sabato sera. Ma la festa, perché di festa si è trattato, era cominciata già a partire dal venerdì quando le Panda, di tutti i tipi e di tutti gli anni, hanno cominciato ad arrivare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Panda, così vanitose. L’edizione del record

