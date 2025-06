Le nozze di Bezos alzano gli ascolti

Le nozze di Jeff Bezos stanno conquistando il pubblico italiano e alzando gli ascolti, diventando un evento mediatico imperdibile. Nella nuova puntata di "Tele...raccomando", Klaus Davi analizza questa tendenza e il suo impatto sul piccolo schermo, tra curiosità e polemiche. La copertura della vicenda, con i contestatori “no global” e l’attenzione dei tg italiani, conferma come il gossip possa diventare uno specchio della nostra società . E voi, siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa celebrazione?

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( TGR - Rai 3 ) Manna per l’immagine italiana o iattura? La vicenda dei contestatori “no global” alle nozze fra Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sánchez monopolizza stampa e tv italiane e internazionali. In prima linea la TGR Rai del Veneto con molti servizi che spingono “Buongiorno Regione” in onda la mattina alle 7.30 sopra il 12% di share. I tg nazionali capitalizzano in media un +0.5% quando toccano l’argomento, come il Tg1 delle 20 di giovedì al 25% o l’edizione serale di Studio Aperto di domenica oltre il 7%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le nozze di Bezos alzano gli ascolti

In questa notizia si parla di: nozze - bezos - alzano - ascolti

La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia - ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città , tra turisti e ambiente.

Le nozze di Bezos alzano gli ascolti; Usa-Iran, i bombardieri B-2 Spirit tornano alla base dopo l'attacco ai siti nucleari | .it; Bezos, folle blitz della sinistra a Venezia: Gli impediremo di sposarsi | .it.

Il matrimonio di Jeff Bezos: gli invitati, il programma, il costo, i cellulari "sequestrati" e chi sono i wedding planner - Tutto pronto per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia con Lauren Sánchez che porterà nella città lagunare circa 250 invitati vip: saranno 80 o 90 i voli privati ... Si legge su msn.com

Nozze veneziane per Jeff Bezos e Lauren Sanchez - Nozze veneziane per Jeff Bezos e la fidanzata Lauren Sanchez: il 61enne fondatore e boss di Amazon ha finalmente definito data e luogo per il fatidico si con la 55enne ... msn.com scrive