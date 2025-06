Le mostre e gli eventi del lunedì | tutti gli appuntamenti

Scopri le mostre e gli eventi imperdibili di lunedì 23 giugno in Aretino! Un'occasione unica per immergersi nella cultura, arte e tradizione locale. Dalla musica alle esposizioni, ogni appuntamento promette un'esperienza memorabile. Vuoi condividere il tuo evento o segnalare un'iniziativa interessante? Scrivi a [email protected] oppure inseriscilo autonomamente nel nostro calendario cliccando QUI. Non perdere l'opportunità di vivere al massimo questa giornata ricca di appuntamenti!

Ecco gli eventi di oggi, 23 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Le mostre e gli eventi del lunedì: tutti gli appuntamenti

In questa notizia si parla di: eventi - mostre - lunedì - tutti

Da Cantine aperte alle tante mostre e molto altro: tutti gli eventi del fine settimana - Inizia un nuovo weekend nel Pescarese ricco di appuntamenti imperdibili. Tra Cantine Aperte, mostre e tante iniziative, il fine settimana promette emozioni e scoperta.

- ` ` Convegni, seminari, mostre, concerti e tutti gli eventi in programma durante questa settimana. 16/06/2025 . ! Settima edizione per il prog Vai su Facebook

Le mostre e gli eventi del lunedì: tutti gli appuntamenti; Fine settimana ricco di eventi fino a lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 16 al 21 giugno 2025: il Lunedì di.