Le minacce gli spari e poi l’estorsione | imprenditore nelle rete di due gruppi criminali

Una storia di inganni e alleanze segrete che scuote la periferia di Pomezia: un imprenditore edile si trova intrappolato tra minacce, spari e un’estorsione da 300mila euro. Due gruppi criminali apparentemente contrapposti, ma in realtà alleati dietro le quinte, tessono una rete di paura e violenza. Un caso che mette in luce quanto il mondo del crimine sia sfumato e pericoloso, svelandoci le ombre dell’illegalità diffusa.

Minacce, spari fino all’estorsione da 300mila euro: un imprenditore edile di Pomezia è finito così nella rete di due gruppi criminali apparentemente contrapposti fra di loro ma che in realtà alleati. Da un lato un gruppo riconducibile alla mafia siciliana, dall’altro uno legato alla criminalità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Le minacce, gli spari e poi l’estorsione: imprenditore nelle rete di due gruppi criminali

