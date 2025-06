Le Marche ospitano l' edizione numero 18 di Palla al centro festival di teatro per le nuove generazioni

Le marche sono pronte ad accogliere l’evento più atteso dell’anno: l’18ª edizione di Palla al Centro, il festival di teatro dedicato alle nuove generazioni. A Jesi, Montecarotto e Arcevia, per quattro giorni, si susseguiranno 16 spettacoli innovativi, molti dei quali in anteprima nazionale, prodotti dalle eccellenze del settore. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento emergente e vivere momenti di pura magia teatrale.

JESI – Prende il via a Jesi "Palla al centro", 18° Festival di Teatro per le nuove generazioni che per quattro giorni – fino al 27 giugno – porta in scena anche a Montecarotto ed Arcevia 16 spettacoli quasi tutti al debutto nazionale, realizzati da alcune delle migliori compagnie del settore.

