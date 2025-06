le libere donne tutto quello che sappiamo sulla nuova fiction con lino guanciale

Scopri tutto sulla nuova fiction "Le libere donne", l’attesissima serie di Rai Fiction ed Endemol Shine Italy con Lino Guanciale. Presentata all'Italian Global Series Festival, questa storia ispirata al romanzo di Mario Tobino promette emozioni forti, un cast stellare e una regia coinvolgente di Michele Soavi. Immergiti in un mondo di emozioni, mistero e introspezione: ecco cosa ci aspetta in questa avvincente narrazione che segnerà la prossima stagione televisiva.

Le libere donne, la nuova serie di Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, è stata presentata all'Italian Global Series Festival. Ecco tutto quello che sappiamo su questo nuovo progetto con Lino Guanciale, Grace Kicaj e Fabrizio Biggio. Nata dal romanzo di Mario Tobino, Le libere donne di Magliano, questa nuova fiction Rai, per la regia di Michele Soavi, racconta una storia intensa e struggente. Mario è uno psichiatra che, durante gli anni della seconda guerra mondiale, lavora in un manicomio femminile toscano: un luogo in cui donne di ogni ceto sociale sono state rinchiuse con motivazioni differenti ma che alla fine si sono macchiate tutte dell'onta di essere uscite da quei stretti margini che la società dell'epoca imponeva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it