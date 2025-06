Le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici di Parma non sono disponibili a cedere la posizione

Le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici di Parma, fiere e determinati, hanno scelto di manifestare il loro dissenso forte e chiaro. L’astensione dal lavoro e la partecipazione massiccia a Bologna testimoniano il loro impegno e la volontà di difendere con fermezza i propri diritti. Questa mobilitazione rappresenta un messaggio inequivocabile: la battaglia per il rispetto e le condizioni di lavoro non si ferma qui.

"L'astensione dal lavoro - si legge in una nota firmata dalla Fim Cisl di Parma Piacenza - e la massiccia partecipazione alla manifestazione di Bologna sono un chiaro segnale che le lavoratrici e i lavoratori dell'industria metalmeccanica di Parma non sono disponibili a cedere la posizione

