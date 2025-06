Le immagini del recupero del Bayesian | il giallo dello scafo intatto Sarà sorvegliato giorno e notte video

Il recupero del megayacht Bayesian, un’imponente imbarcazione di proprietà del magnate inglese Mike Lynch, ha catturato l’attenzione di tutti. Dopo mesi di attesa e complesse operazioni, sabato scorso la nave è stata sollevata dal fondale di Porticello e trasferita in sicurezza a Termini Imerese. Il giallo dello scafo intatto suscita curiosità e mistero, mentre le immagini esclusive documentano un’operazione senza precedenti: il viaggio verso il suo nuovo inizio, che promette di svelare ancora molti segreti.

Il megayacht Bayesian è stato trasferito nel deposito di Termini Imerese alle 9 di lunedì 23 giugno 2025. La nave, di proprietà del magnate inglese Mike Lynch, morto nel naufragio, era stata sollevata sabato mattina dal fondale del mare di Porticello nel palermitano, proprio dove era affondata ad agosto 2024. Le operazioni di recupero sono andate a buon fine e durante le manovre era presente anche l’avvocato Salvatore Caradonna, legale di Portitalia. La barca è vigilata dalle forze dell’ordine, scortate dalla Capitaneria di porto. Il veliero era già stato recuperato sabato dalla grande gru Hebo lift 10. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le immagini del recupero del Bayesian: il giallo dello scafo intatto. Sarà sorvegliato giorno e notte (video)

