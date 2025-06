Le illusioni di un mondo multipolare, promesse di equilibrio e pacificazione, si sgretolano sotto i colpi dei conflitti attuali. Mentre Ucraina, Medio Oriente e Golfo Persico infiammano le notizie quotidiane, le mappe geopolitiche si riscrivono in tempo reale. Una cosa è chiara: molte narrazioni ideologiche, considerate verità assolute, stanno crollando. La realtà ci costringe a rivedere le nostre convinzioni e a confrontarci con una nuova, complessa verità globale.

Roma, 23 giu – Il multipolarismo ha giĂ fallito? Mentre in Ucraina, Medio Oriente e Golfo Persico si combattono tre conflitti paralleli, le mappe geopolitiche vengono aggiornate ogni giorno. Ma una cosa è giĂ chiara: diverse narrazioni ideologiche molto diffuse negli ultimi anni s ono crollate sotto i colpi della realtĂ . Il multipolarismo e il bene contro il male. La piĂą diffusa – soprattutto in ambienti critici dell’ unipolarismo occidentale – era quella che descriveva un’élite liberal globale, fanatica e guerrafondaia, in lotta contro un fronte emergente fatto di Stati sovrani, guidati da leader identitari e orientati alla pace tra le civiltĂ . 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it