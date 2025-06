Le frasi celebri di Netanyahu riflettono una narrazione complessa e controversa, mentre il mondo libero si impegna in iniziative benefiche per promuovere pace e diritti umani. In questo contesto, è importante analizzare con attenzione i discorsi dei leader e le loro conseguenze, riconoscendo l'importanza di un dialogo costruttivo. Solo così potremo avanzare verso una soluzione che rispetti la dignità di tutti.

Un giorno bisognerà raccogliere le “frasi celebri” del premier genocida di Israele, Benjamin Netanyahu. Per esempio, questa: “Noi diamo la caccia a Hamas, non perseguitiamo la popolazione civile”. O quella per cui “abbiamo fatto migliaia e migliaia di prigionieri e non ce n’è uno denutrito”. O quella, commovente, per cui “tutti stiamo pagando un prezzo alla guerra, mio figlio per la seconda volta ha dovuto annullare le nozze”. Fino all’ultima (per ora), seguita ai bombardamenti Usa sull’Iran: “Trump sta guidando con coraggio il mondo libero”. Versione aggiornata della stupende ammissione del cancelliere Friedrich Merz: “Israele sta facendo il lavoro sporco per noi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com