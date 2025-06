Le forme della trasparenza

Le forme della trasparenza si rivelano in tutta la loro poesia a Porto Cesareo, catturate dalla sensibilità di una lettrice, Paola Focacci. Questa magia visiva è solo l’inizio di "La foto del giorno", la rubrica che LeccePrima dedica ai suoi lettori per condividere scorci unici e momenti speciali. Invitateci a scoprire il vostro mondo attraverso l’obiettivo: ogni immagine racconta una storia che merita di essere vissuta e condivisa.

PORTO CESAREO - Lo scatto di una lettrice dalla spiaggia di Porto Cesareo. Ce lo invia Paola Focacci. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Le forme della trasparenza

In questa notizia si parla di: forme - trasparenza - porto - scatti

Porto Rubino 2025 con Ermal Meta, Levante, Aiello, Fabi, Clementino - Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile sulla splendida costa pugliese, perché Porto Rubino 2025 sta per arrivare! Dal 10 al 19 luglio, la settima edizione trasformerà le spiagge in palcoscenici di emozioni con performance di grandi artisti come Ermal Meta, Levante, Aiello e Clementino.

Alice De Bortoli, la scollatura risplende al sole: che trasparenza – FOTO.

"Porto, è mancata la trasparenza" - "Come ampiamente previsto è stata vinta da Grimaldi l’asta bandita dall’Autorità Portuale per vendere l’unico terminal che era interamente di proprietà pubblica nel porto di Ravenna ... Segnala msn.com

Porto Torres, scatti sulla panchina degli innamorati: ecco la foto che ha vinto - inviati dai cittadini che hanno partecipato al contest “Scatta l’amore a Porto Torres e fotografa il tuo San Valentino” lanciato dal Comune. Si legge su unionesarda.it