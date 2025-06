le donne al comando sono un problema anche nel basket e nello sport in generale

Le donne al comando sono ancora un argomento delicato, anche nel mondo dello sport. Italia avrebbe potuto scrivere una pagina storica con Cinzia Zanotti, prima coach donna nella Serie A1 maschile di basket. La sua esperienza e competenza erano evidenti, ma purtroppo le tempistiche troppo ristrette hanno impedito questa svolta. Una perdita per uno sport che deve aprire le porte a nuove prospettive e leadership femminili.

L'Italia avrebbe potuto avere la prima coach donna nella serie A1 maschile di basket. Si sarebbe trattato di Cinzia Zanotti, allenatrice della GEAS Sesto San Giovanni, squadra femminile di primo livello, ed ex giocatrice della nazionale. Però, purtroppo, Zanotti ha rinunciato all'invito della Germani Brescia, che le aveva proposto solo ieri di guidare la squadra, dopo l'addio di coach Poeta. I tempi erano stretti per prendere una decisione così importante. E forse il clima che si era creato intorno alla notizia non ha favorito un sì che avrebbe rappresentato una svolta storica per la pallacanestro italiano.