Le discoteche women only spopolano ovunque | sono una soluzione o un palliativo?

tempi sta vivendo una nuova rinascita, attirando sempre più attenzione e discussioni. Questi spazi esclusivi per sole donne rappresentano un passo avanti verso l’autonomia e la libertà femminile o sono semplicemente una soluzione temporanea ai problemi di sicurezza? La risposta dipende da come si evolve il contesto sociale e culturale, ma una cosa è certa: il loro successo evidenzia una voglia crescente di empowerment e di rivendicazione di uno spazio tutto al femminile.

«Se in passato le donne senza al fianco una figura maschile non avevano libertà, oggi per fortuna ci siamo sottratte anche a questa forma di controllo nello spazio pubblico da parte del mondo maschile». Con queste parole, la sociologa della cultura Carmen Leccardi, professoressa emerita dell’ Università Bicocca di Milano, ha offerto la sua interpretazione delle discoteche “women only”, una realtà esistente da diversi anni ma che, negli ultimi tempi, si è diffusa su larghissima scala, arrivando anche in Italia. L’idea, in sé, è molto semplice: si tratta di serate pensate per le donne, dedicate alle donne, destinate solo alle donne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le discoteche “women only” spopolano ovunque: sono una soluzione o un palliativo?

