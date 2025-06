Le critiche a Fabri Fibra dai fan di Liam Payne | Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction

Le tensioni tra fan di Fabri Fibra e Liam Payne esplodono sui social, scatenando confronti accesi e battute pungenti. Dopo l’uscita di "Mentre Los Angeles Brucia", il rapper romano si trova al centro di polemiche per alcune barre di Karma Ok dedicate a Liam Payne e Sangiovanni. Ma come risponderà Fibra a queste critiche? Scopriamolo insieme nell’analisi approfondita di questa controversia musicale.

Fabri Fibra, dopo l'uscita dell'11° album in studio Mentre Los Angeles Brucia, ha ricevuto delle critiche per la presenza di barre su Liam Payne e Sangiovanni in Karma Ok. Qui l'analisi e la risposta del rapper. 🔗 Leggi su Fanpage.it

