Le Costantine con Di telai donne e memoria si aprono gli archivi storici

Un viaggio affascinante tra passato e presente, dove le storie delle donne e dei telai si intrecciano con la memoria collettiva del Salento. Il 27 giugno a Casamassella, un evento imperdibile: l'apertura degli archivi storici “Le Costantine” e “De Viti De Marco”, un patrimonio prezioso che svela le radici profonde della nostra identità. Un’occasione unica per riscoprire e valorizzare la storia femminile locale.

CASAMASSELLA (Uggiano La Chiesa) - Un momento prezioso per la memoria collettiva femminile del Salento con un patrimonio documentale messo a disposizione di tutti: il prossimo 27 giugno, alle ore 18, a Casamassella, verranno inaugurati gli archivi storici "Le Costantine" e "De Viti De Marco.

