Le conferme arrivano ma ai tifosi non basta Prende quota Pandolfi La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato

Le conferme arrivano, ma l'entusiasmo dei tifosi ancora non si placa: la Vigor cerca la svolta per infiammare il mercato. Con il rinnovo di Pesaresi, Magi, Galluzzi e Tomba, la squadra si rafforza, ma l’obiettivo è aggiungere quel tocco di qualità che possa accendere la passione. Ora, più che mai, il club punta a investire sul talento e sulla grinta per scrivere una nuova entusiasmante pagina della storia rossoblù.

Le conferme arrivano, ma il pubblico continua a manifestare inquietudine sul mercato della Vigor. I rinnovi di Pesaresi, Magi Galluzzi e Tomba sono una boccata di ossigeno ed un mattone, bello pesante, che assicura solidità sia in termini di esperienza sia nella leadership. Tre ragazzi di Senigallia che sanno bene quanto il peso di quella canotta rossoblu sia pesante nella spiaggia di velluto, ma intorno a loro c’è una squadra da costruire. Oltre al nome di Balleello, il giovane attaccante senigalliese che nell’ultima stagione si è diviso tra Pistoiese e Sasso Marconi, è tornato in auge un altro profilo piuttosto chiacchierato a Senigallia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le conferme arrivano, ma ai tifosi non basta. Prende quota Pandolfi. La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato

In questa notizia si parla di: conferme - arrivano - vigor - mercato

Mercato Juventus, possibile sorpasso sul Napoli di Conte: arrivano nuove conferme sul grande colpo estivo! Rivelazione - Il calciomercato entra nel vivo e la Juventus si prepara a un clamoroso sorpasso sul Napoli. Il talento canadese Jonathan David, in scadenza di contratto, potrebbe diventare il colpo estivo che cambierà le sorti della squadra bianconera.

Vigor Rignano Flaminio added a... - Vigor Rignano Flaminio Vai su Facebook

Le conferme arrivano, ma ai tifosi non basta. Prende quota Pandolfi. La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato; Serie D Girone I, primi movimenti di mercato e sulle panchine tra conferme e volti nuovi; VIGOR MONTECOSARO. Tre giovani conferme per Fontinovo.

Le conferme arrivano, ma ai tifosi non basta. Prende quota Pandolfi. La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato - Le conferme arrivano, ma il pubblico continua a manifestare inquietudine sul mercato della Vigor. Segnala sport.quotidiano.net

Seconda Categoria tra conferme e novità - Partiamo dal girone E, dove l'Helvia Recina ufficializza la riconferma in panchina del duo Cruciani- Secondo youtvrs.it