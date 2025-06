Le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue | Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati in Iran

In un contesto internazionale complesso e in rapido movimento, la premier Meloni si prepara al prossimo Consiglio UE con dichiarazioni chiare e ferme. Priorità assolute sono il cessate il fuoco a Gaza e il rilancio delle negoziazioni sull’Iran, per promuovere stabilità e dialogo. La leader italiana sottolinea l’importanza di condannare le azioni inaccettabili e di lavorare insieme per un futuro di pace e sicurezza. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su queste questioni fondamentali, affinché si possa trovare una soluzione duratura.

«Le priorità per l’Italia restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa delle negoziazioni sull'Iran». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. "A Gaza reazione di Israele ha forme inaccettabili" «Ribadiremo - ha sottolineato la premier - anche un altro obiettivo, il cessate il fuoco a Gaza, dove la legittima reazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati in Iran"

In questa notizia si parla di: gaza - cessate - consiglio - fuoco

Gaza, oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu il voto sul cessate il fuoco immediato promosso dall’Algeria, probabile veto Usa - Oggi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si prepara a votare su una risoluzione cruciale per Gaza, promossa dall'Algeria.

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità il cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran" - LA DIRETTA #ANSA Vai su X

Il presidente del Consiglio protagonista di vari bilaterali in Canada per stemperare le tensioni tra capi di Stato e governo. Poi rilancia l’iniziativa per il cessate fuoco a Gaza. Sul tavolo anche le contrattazioni sulla rimodulazione dei dazi. Il ministro degli Esteri it Vai su Facebook

Meloni alla Camera: «I nostri sforzi sono concentrati sul cessate il fuoco a Gaza e sulla ripresa delle trattative con l'Iran; Gli Usa bocciano la risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; Veto Usa a risoluzione Onu sul cessate il fuoco a Gaza: Hamas non deve avere futuro - A Gaza Nord, ha spiegato il portavoce dell'ONU, non ci sono più ospedali funzionanti..

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran" - In questo momento, per l'Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo ... Secondo ansa.it

Le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati in Iran" - «Le priorità per l’Italia restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa delle negoziazioni sull'Iran». Da msn.com