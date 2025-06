Le bombe di Trump hanno distrutto più il MAGA del rischio nucleare in Iran ora Russia e Cina sono più forti degli Usa

Le recenti azioni di Trump, con le bombe che hanno devastato il nucleo nucleare iraniano, hanno segnato un punto di svolta nella geopolitica mondiale. La sua strategia ha però avuto conseguenze inaspettate: Russia e Cina si sono rafforzate, lasciando il sogno MAGA più lontano che mai. Un fallimento politico che mette in discussione il futuro dell’America sulla scena internazionale. Annie, analizza con noi le ripercussioni di questa svolta epocale.

Qui c’è tutto l’insuccesso politico di Donald Trump che ieri ha distrutto l’opzione MAGA. È caduto nella tentazione del rilancio mettendosi anch’egli la stella dello sceriffo globale "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. Annie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le bombe di Trump hanno distrutto più il MAGA del rischio nucleare in Iran, ora Russia e Cina sono più forti degli Usa

In questa notizia si parla di: trump - distrutto - maga - iran

Guerra Israele-Iran: la base Maga contro Trump e il coinvolgimento degli Usa - L’escalation tra Israele e Iran si infiamma, scuotendo il Medio Oriente e il mondo intero. Dopo l’attacco preventivo israeliano alle strutture nucleari iraniane, emergono dubbi e tensioni sulla reale partecipazione degli Stati Uniti, nonostante le rassicurazioni di Trump.

MEDIO ORIENTE | Gli attacchi all'Iran seguiti nella Situation Room. Trump con il cappello MAGA e il gesto del generale Dan Caine. C'erano anche il direttore della Cia e Rubio. Segui il LIVEBLOG sul sito dell'agenzia #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mo Vai su Facebook

Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Guerra: L'alleanza MAGA di Donald Trump sta per frammentarsi su un potenziale intervento degli Stati Uniti in Iran?.

Iran, MIGA: l'acronimo creato da Trump che vuole un cambio di regime - "Se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere di nuovo grande l'Iran, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime? Da tg24.sky.it

Donald Trump rilancia sull’Iran: le prossime mosse degli Stati Uniti e l’ipotesi del regime change - Iran, Trump rilancia con il “Make Iran Great Again”: cambio di regime e nuove fratture nella galassia Maga È una svolta significativa quella di cui si è reso protagonista Donald Trump che per la prima ... Si legge su panorama.it