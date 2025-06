Le amichevoli Liverpool e Arsenal testano il Diavolo Lariani nel Gamper

L’estate calcistica si infiamma con amichevoli di prestigio: Liverpool e Arsenal sfidano il Diavolo Lariani nel Trofeo Gamper, mentre le squadre italiane si preparano tra Singapore, Marbella e Australia. Un tour de force che promette spettacolo e sfide emozionanti, annunciando un’estate ricca di passioni e attese per i tifosi italiani e internazionali. Ma quali saranno i protagonisti di questa scena infuocata? Scopriamolo insieme!

Per il calcio d'estate, tra le lombarde in A, bisognerà attendere sino al 23 luglio. Il Milan sarà impegnato a Singapore contro l'Arsenal, mentre il Como farà ritorno da Marbella per giocare la Como Cup al Senigallia contro l'Al-Ahli dell'ex Milan Frank Kessie. Tre giorni dopo i rossoneri saranno a Hong Kong per affrontare il Liverpool, e il 31 in Australia con il Perth Glory. Con Cremonese e Inter ancora in alto mare e un'Atalanta che il grosso deve ancora definirlo, anche lo scenario agostano è sostanzialmente incompleto. Dopo alcuni test a Zingonia, i bergamaschi sono attesi il 2 agosto dal Lipsia alla Red Bull Arena, altre date da tenere d'occhio dovrebbero essere intorno al 3, al 10 e al 16 agosto.

