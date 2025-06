Le altre vittime dell’atomica

Quando il Nobel norvegese annunciò che il premio per la pace sarebbe stato assegnato alla Nihon Hidanky, l'associazione giapponese dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici, non tutti festeggiarono. Un gesto che, invece di unire, rivelò le ferite ancora aperte e le tensioni tra le vittime. Scopriamo insieme le storie di chi ha vissuto nell'ombra di quella tragedia e il loro coraggio nel chiedere giustizia e pace. Leggi oltre.

© Internazionale.it - Le altre vittime dell'atomica

